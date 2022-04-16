Вооружённые силы России должны обойти Славянск и Краматорск и выйти в тыл украинским войскам, которые там обороняются: для этого нужно занимать узлы сопротивления у них в тылу, заявил эксперт.
«Наша задумка там разумна и очевидна. У противника очень мощные укрепрайоны в зоне силовой операции в Донбассе, которую они вели, а тыл у него не такой прочный. Стало быть, задача российской стороны — выйти им в тыл и нанести поражение украинским войскам в зоне операции, потому что их там много. Там наиболее крупная и боеспособная позиция», — сказал Норин.
У России выше огневая мощь, больше возможностей для нанесения удара по противнику и монополия на авиацию. Грубо говоря, в лобовом столкновении противник неизбежно проиграет, заключил собеседник издания.
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