Главная задача российских войск - выйти в тыл группировки ВСУ в Донбассе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин

Вооружённые силы России должны обойти Славянск и Краматорск и выйти в тыл украинским войскам, которые там обороняются: для этого нужно занимать узлы сопротивления у них в тылу, заявил эксперт. Генеральное сражение за Донбасс: военный эксперт рассказал, чем закончится большая битва © Украина.ру

«Наша задумка там разумна и очевидна. У противника очень мощные укрепрайоны в зоне силовой операции в Донбассе, которую они вели, а тыл у него не такой прочный. Стало быть, задача российской стороны — выйти им в тыл и нанести поражение украинским войскам в зоне операции, потому что их там много. Там наиболее крупная и боеспособная позиция», — сказал Норин.

У России выше огневая мощь, больше возможностей для нанесения удара по противнику и монополия на авиацию. Грубо говоря, в лобовом столкновении противник неизбежно проиграет, заключил собеседник издания.

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