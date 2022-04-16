Центр принятия военных решений в украинском конфликте находится не в Киеве, а в Вашингтоне, поэтому наносить удар по столице Украины не имеет смысла. Об этом в интервью Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Если бы не позиция США, желающих Украиной разбить, прежде всего, Европейский союз, а заодно Российскую Федерацию, то Украина как самостоятельное, формально независимая геополитическая сущность кончилась бы очень давно, заявил эксперт. Ищенко рассказал, превратит ли Россия Киев в труху © Украина.ру

«Мне кажется, что удар по Киеву, скорей всего, может быть чисто демонстративным и мало поможет в военном плане. Насколько я могу судить, Вооруженные силы Российской Федерации вообще не склонны к демонстративным действиям…Думаю, что удары будут наносить только в тех случаях, когда будет точно известно, что удар попадает не просто по зданию, а по его содержимому», — сказал Вассерман.

При таком раскладе, следует уничтожать структуры управления в Вашингтоне и под горой Рашмор — там находится Центр управления стратегическими силами США. Однако конфликт ещё не достиг такой стадии эскалации, заключил эксперт.

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