Похищение Виктора Медведчука показало, что украинская власть готова на любые меры, чтобы торговаться с Россией. Однако Кремль не пошёл на поводу у подобных действий, рассказал в интервью Украина.ру публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Ранее сообщалось, что киевские власти предложили Кремлю обмен находящегося в заложниках Виктора Медведчука на боевиков нацбатальона "Азов", находящихся в окружении в Мариуполе.

Тайное похищение Медведчука показывает, что так будет с любым, кто попытается хоть заикнуться о мире, и что у террористической группировки «Украина» есть чем торговаться, заявил эксперт.

«Я не думаю, что реально можно поторговаться. Как справедливо отметили политические деятели РФ, Медведчук не гражданин Российской Федерации, соответственно, мы можем принять в его судьбе в любом случае лишь очень ограниченное участие. То, что он давний друг и кум нашего президента, неприятно лично для президента, но, судя по всему, он совершенно не склонен к принятию каких бы то ни было решений на основании каких бы то ни было личных предпочтений и соображений», — сказал Вассерман.

Собеседник издания напомнил о легенде, в которой Иосиф Сталин якобы отказал немецко-фашистскому командованию в обмене своего пленённого сына Якова на фельдмаршала Паулюса, ответив: «Я солдата на фельдмаршала не меняю». По мнению Вассермана, Путин придерживается позиции Сталина в ситуации с Медведчуком.

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