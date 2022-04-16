Ранее более тысячи украинских морских пехотинцев вышли без оружия с территории завода имени Ильича в Мариуполе. Это наиболее крупная единовременная сдача в плен украинских военных за всё время спецоперации.
«Поэтому при организации «котлов» нужно в первую очередь уничтожать националистические структуры, потому что иначе сдача в плен невозможна. Нужно вести переговоры с командирами воинских частей, чтобы уменьшить число потерь…нужно решить вопросы с тем, что в годы Великой Отечественной войны называлось «заградотрядами НКВД»…при окружении их нужно уничтожать в первую очередь», — сказал Евсеев.
Только в случае уничтожения нацбатальонов возможна массовая сдача в плен украинских военнослужащих, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.