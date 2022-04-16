Окружение отдельных очагов сопротивления украинских формирований в Мариуполе продолжается. О том, что сейчас происходит в Мариуполе, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

«Котел раздроблен фактически на три части — это «Азовсталь», «Азовмаш» и завод Ильича, это Приморский район, прилегающий к порту, который, по большому счету, уже освобожден. Соответственно, из этих котлов они пытаются отступить. Кто хочет оказать сопротивление, пытаются отползти на «Азовсталь», и там продолжать сопротивление с опорой на индустриальный комплекс», — сказал Рожин. Жупел или сакральная жертва? Почему Мариуполь не стал «украинским Сталинградом» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ВСУ сдаются российским войскам уже батальонами — число пленных украинских военных уже подбирается под полторы тысячи. Остатки сопротивления скапливаются в одном месте, пытаясь прорваться на "Азовсталь". В целом, украинская группировка в Мариуполе обречена, заключил эксперт.

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