Продолжается окончательное окружение и освобождение завода «Азовсталь» в Мариуполе, который является последним оплотом нацистских формирований. Подробности в интервью Украина.ру рассказал военный историк, специалист по вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин

«На «Азовстали» противник блокирован на достаточно локальной территории. Это хорошо, потому что бои идут на ограниченном и нежилом пространстве. Узлы обороны на заводе Ильича и в порту схлопнулись в силу того, что противнику стало нечем стрелять. Вначале у противника было все, включая артиллерию, а теперь артиллерия подавлена и боеприпасы для стрелкового оружия отчасти израсходованы», — сказал Норин. Баширов рассказал, как Россия восстановит «Азовсталь» © azovstal.metinvestholding.com

Группировка на «Азовстали» будет разгромлена, несмотря на то, что батальон нацистов "Азов" — это не обычная войсковая часть, и они постараются не сдаваться как можно дольше. После окончательного освобождения Мариуполя начнётся ключевая битва за Донбасс, заключил эксперт.

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