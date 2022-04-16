«Стоит задача разгромить группировку численностью в несколько десятков тысяч человек. Очевидно, что в лоб ее долбить — достаточно сомнительное решение. Мы видим это по сложности боев в Марьинке…Напрашивается операция на окружение. Это удар по сходящимся направлениям», — сказал Рожин.
Группировка ВСУ будет дробиться по частям, и при более длительном интенсивном сражении нехватка ресурсов может критическим образом сказаться на возможности ВСУ организованно сопротивляться, заключил эксперт.
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при более длительном интенсивном сражении, конечно, нехватка ресурсов может критическим образом сказаться на возможности ВСУ там организованно сопротивляться.
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Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20220415/1033779032.html