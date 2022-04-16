Значительная по размерам группировка вооружённых формирований Украины в Донбассе будет окружена и перемолота по частям. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

«Стоит задача разгромить группировку численностью в несколько десятков тысяч человек. Очевидно, что в лоб ее долбить — достаточно сомнительное решение. Мы видим это по сложности боев в Марьинке…Напрашивается операция на окружение. Это удар по сходящимся направлениям», — сказал Рожин. Военный эксперт Рожин: часть общественности не была готова к долгой спецоперации на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Группировка ВСУ будет дробиться по частям, и при более длительном интенсивном сражении нехватка ресурсов может критическим образом сказаться на возможности ВСУ организованно сопротивляться, заключил эксперт.

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