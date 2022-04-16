Она рассказала, что как только в Херсоне включили российские каналы, «прям сразу у людей какое-то просветление началось, мне кажется, что нужно тащить туда наши газеты, наше телевидение, не только федеральные, но и донецкие [каналы]».
«Россия должна собирать свои исторические земли. Нам нужно завоевать сердца русских людей, которым восемь лет по всем каналам вливали в уши украинские фейки и кормили ненавистью к России и Донбассу», — сказала Екатерина.
Она добавила, что те люди, которые специально искали информацию — были в курсе происходящего, а «все остальные, когда им говоришь, отвечают: "Не может такого быть"».
Полный тест интервью можно прочитать здесь.