Украинцев восемь лет кормили ненавистью к русским, а теперь Россия возвращает свои исторические земли на юге Украины, сказала жительница Донецка Екатерина, только что вернувшаяся из поездки на свою малую родину - Каховку в интервью Украина.ру

Она рассказала, что как только в Херсоне включили российские каналы, «прям сразу у людей какое-то просветление началось, мне кажется, что нужно тащить туда наши газеты, наше телевидение, не только федеральные, но и донецкие [каналы]».

«Россия должна собирать свои исторические земли. Нам нужно завоевать сердца русских людей, которым восемь лет по всем каналам вливали в уши украинские фейки и кормили ненавистью к России и Донбассу», — сказала Екатерина.

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