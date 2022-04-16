Она рассказала, что в Херсонской области встретила много выходцев из Донецка, которые только недавно были шахтерами, студентами, водителями, людьми из драмтеатра, чиновниками и министрами.
«Ополченцы — это все-таки люди, которые восемь лет так или иначе были в войне, они даже морально более подготовлены, чем любые войска из России, которые давно в горячих точках не были», — сказала Екатерина.
Она добавила, что некоторые мужчины из Донецка никогда на фронте не были, а теперь попали на передовую, «но были и вполне матерые "ополчуги", про которых говорят «родом из 2014 года».
Полный тест интервью можно прочитать здесь.