Ополченцы ДНР более подготовлены к боевым действиям, чем любые войска России, которые давно не были в горячих точках, сказала жительница Донецка Екатерина, только что вернувшаяся из поездки на свою малую родину - Каховку в интервью Украина.ру

Она рассказала, что в Херсонской области встретила много выходцев из Донецка, которые только недавно были шахтерами, студентами, водителями, людьми из драмтеатра, чиновниками и министрами.

«Ополченцы — это все-таки люди, которые восемь лет так или иначе были в войне, они даже морально более подготовлены, чем любые войска из России, которые давно в горячих точках не были», — сказала Екатерина.

Визит без рукопожатий подтвердил: России нужна только победа © funart.pro

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