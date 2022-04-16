Президент РФ Владимир Путин лучше, чем кто бы-то ни было в России и мире понимает, что будет, если Россия откажется от своих целей, ограничившись Донбассом и коридором в Крым. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Аналитик Лизан рассказал, что Путин пообещал Украине © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

По его словам, полная цена спецоперации будет ясна через несколько лет, когда все закончится.

«Но сколько бы мы ни заплатили за возвращение Украины, это будет несопоставимо выгоднее в историческом и геополитическом плане, чем если бы мы отказались от этой цели», — подытожил обозреватель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.