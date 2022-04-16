«Это будет объявлено геополитической победой над Россией и из оставшейся части Украины в течении нескольких лет будет построено ждущее реванша государство. У Путина нет никаких вариантов. Когда Путин примерно год назад решился на проведение такой операции, он прекрасно понимал цену этого, и прекрасно понимал, что есть разные варианты того, как это может происходить (быстрый-затяжной)», — сказал Акопов.
По его словам, полная цена спецоперации будет ясна через несколько лет, когда все закончится.
«Но сколько бы мы ни заплатили за возвращение Украины, это будет несопоставимо выгоднее в историческом и геополитическом плане, чем если бы мы отказались от этой цели», — подытожил обозреватель.
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