Он напомнил, что Белоруссия не считает себя стороной украинского конфликта и никогда не предъявляла формальных претензий или требований к киевскому режиму.
«Белорусские власти всегда исходили из территориальной целостности Украины в границах УССР и до сих пор официально не признали ни российский статус Крыма, ни тем более независимость ДНР и ЛНР», — указал Шимов.
Он также рассказал, что Белоруссия не выдвигала никакого собственного плана мирного урегулирования, ограничившись предоставлением своей территории для российско-украинских переговоров.
По предположению политолога, стремясь к участию в урегулировании украинского конфликта, Минск заинтересован прежде всего в укреплении собственных политических и экономических позиций.
Полностью интервью можно прочитать здесь.