Высказанная белорусским президентом Александром Лукашенко заявка на участие Белоруссии в мирном процессе на Украине на первый взгляд выглядит странно. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Глава МИД Белоруссии присутствует на переговорах между РФ и Украиной © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Белорусские власти всегда исходили из территориальной целостности Украины в границах УССР и до сих пор официально не признали ни российский статус Крыма, ни тем более независимость ДНР и ЛНР», — указал Шимов.

Он также рассказал, что Белоруссия не выдвигала никакого собственного плана мирного урегулирования, ограничившись предоставлением своей территории для российско-украинских переговоров.

По предположению политолога, стремясь к участию в урегулировании украинского конфликта, Минск заинтересован прежде всего в укреплении собственных политических и экономических позиций.

Полностью интервью можно прочитать здесь.