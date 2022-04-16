Глава МИД Белоруссии присутствует на переговорах между РФ и Украиной
Глава МИД Белоруссии присутствует на переговорах между РФ и Украиной
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
Он напомнил, что Белоруссия не считает себя стороной украинского конфликта и никогда не предъявляла формальных претензий или требований к киевскому режиму. 

«Белорусские власти всегда исходили из территориальной целостности Украины в границах УССР и до сих пор официально не признали ни российский статус Крыма, ни тем более независимость ДНР и ЛНР», — указал Шимов.

Он также рассказал, что Белоруссия не выдвигала никакого собственного плана мирного урегулирования, ограничившись предоставлением своей территории для российско-украинских переговоров.

По предположению политолога, стремясь к участию в урегулировании украинского конфликта, Минск заинтересован прежде всего в укреплении собственных политических и экономических позиций.

Полностью интервью можно прочитать здесь.