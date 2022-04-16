Шимов, являющийся советником президента Российской ассоциации прибалтийских исследований, отметил, что фактически Белоруссия участвует в противостоянии, поскольку предоставила свою территорию в качестве плацдарма для северной группировки российских войск.
Однако до настоящего времени официальный Минск постоянно подчёркивал, что не является участником конфликта на Украине.
«В период, когда российские войска действовали в пограничных с Белоруссией Киевской и Черниговской областях, белорусским властям постоянно приходилось опровергать слухи об участии в операции белорусских военных», — сказал политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.