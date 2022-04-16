Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что страна должна участвовать в процессе мирного урегулирования на Украине, являются неожиданными, так как ранее Минск пытался свести свою вовлечённость в конфликт к минимуму. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Белоруссию пытаются втянуть в конфликт на Украине — Лукашенко © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Однако до настоящего времени официальный Минск постоянно подчёркивал, что не является участником конфликта на Украине.

«В период, когда российские войска действовали в пограничных с Белоруссией Киевской и Черниговской областях, белорусским властям постоянно приходилось опровергать слухи об участии в операции белорусских военных», — сказал политолог.

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