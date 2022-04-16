Европейскую пищевую промышленность ждет коллапс без российского продовольствия, сказал экономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан в интервью Украина.ру

Он отметил, что европейцы специализируются на производстве готовых продуктов питания, а для их создания необходимо растительное масло, не разлитое в бутылки, фуражное зерно, соя, кукуруза и удобрения.

Экономист пояснил, что «если рушится нижний этап пирамиды, то верхний этап тоже пострадает».

«Мировой продовольственный рынок входит в состояние турбулентности, и там будут большие перестановки. А европейцы будут просто страдать», — сказал Лизан.

Война все спишет. Запад обвиняет Россию в глобальном кризисе © commons.wikimedia.org,

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