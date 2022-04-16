Он отметил, что европейцы специализируются на производстве готовых продуктов питания, а для их создания необходимо растительное масло, не разлитое в бутылки, фуражное зерно, соя, кукуруза и удобрения.

Экономист пояснил, что «если рушится нижний этап пирамиды, то верхний этап тоже пострадает».

«Мировой продовольственный рынок входит в состояние турбулентности, и там будут большие перестановки. А европейцы будут просто страдать», — сказал Лизан.

Война все спишет. Запад обвиняет Россию в глобальном кризисе
Война все спишет. Запад обвиняет Россию в глобальном кризисе
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По его словам, в Европе может произойти сокращение поголовья крупного рогатого скота и банкротство крупных фермерских хозяйств, а итальянцы прогнозируют у себя сокращение 10% хозяйств.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.