Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в городе очень много улиц, которые имеют названия, связанные с Россией. Об этом 15 апреля он рассказал в эфире телеканала «ДніпроTV»

«По всей стране идет массовая дерусификация. И мы будем отказываться от русских географических названий. Знаете, в чем проблема? Их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки — всякие Барнаульские, Абхазские… Это просто список», — заявил Филатов.

При этом он отметил, что на текущей сессии все переименовать не успеют.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий. Ужгород принял эстафету массового переименования улиц © ukraineson.livejournal.com

Следственный комитет Российской Федерации возбудил против мэра Бориса Филатова дело о подстрекательстве к геноциду.

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с ней связано. В пятницу в Киеве были переименован сквер Дружбы между Киевом и Москвой. Теперь он называется сквером героем Мариуполя. Также переименуют три железнодорожных станции и библиотеку. Также Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц.