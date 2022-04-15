Спецоперация России на Украине не будет длиться годы, как того хотел бы Запад. Об этом 15 апреля председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов рассказал в комментарии MK

Ранее Климов заявил, что спецоперация РФ на Украине скоро закончится.

«Сказал, что все это закончится после достижения целей, установленных главнокомандующим, они хорошо известны… Достижение целей — раз. Отсечение военной помощи Украине со стороны Запада — два. И тогда довольно скоро все закончится — три. А ведь на Западе хотят все это затянуть на годы», — сказал Климов. Запад делает все, чтобы спецоперация длилась дольше — Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Также он добавил, что спецоперация идет в «хорошем темпе». Нарочно ускорять ее не будут, но и «затягивать ее нарочно никто не собирается».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что задолго до начала спецоперации РФ в Донбассе начал копить в стране международные финансы и военную технику, чтобы вести с Россией войну. По его словам, Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский подтвердил, что договаривался о поставках вооружения непублично.