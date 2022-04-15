Красовский отметил, что Миронов замаскировано отвечает на вопросы, говоря о том, что пока не нужно «бомбить администрацию президента Украины».
«Надо бомбить те места, где действительно находится центр принятия решений… Зеленский, министерство обороны», — сказал Миронов.
Журналист уточнил, с кем тогда вести переговоры, если Зеленский погибнет во время бомбежки. Миронов ответил, что «туда ему и дорога, потому что разговаривать там не с кем».
В пятницу было обнародовано интервью Зеленскому BBC, в котором он рассказал, что задолго до начала спецоперации РФ в Донбассе начал копить в стране международные финансы и военную технику, чтобы вести с Россией войну. Зеленский подтвердил, что договаривался о поставках вооружения непублично.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.