Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» и бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмутился тому, что спикер парламента Руслан Стефанчук выступил в Раде в футболке с изображением Владимира Зеленского в образе Эрнесто Че Гевары. Свой комментарий Вятрович 15 апреля написал в соцсети

Он сообщил, что футболки выпущены по заказу Львовской облгосадминистрации. Посол-торговец оружием, Марченко рассказала о Медведчуке, дерусификация Ужгорода и Киева, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 14:00 15 апреля © из открытых источников

«Того самого [Че Гевары], который призвал СССР ударить ядерными ракетами по США, того самого, который увлекался китайскими хунвейбинами, уничтожившими местную интеллигенцию, того, кто пытался разжигать гражданские войны в Латинской Америке и Африке, ради торжества коммунизма, того, которого обвиняли в личном садизме и пытках гражданских», — пишет Вятрович, не приводя каких-либо фактов в подтверждение своих слов.

Эрнесто Че Гевара (1928-1967) был одним из лидеров кубинской революции 1959 года против проамериканского режима Фульхенсио Батисты. В июле 1957-го Че Гевара стал первым, кому Фидель Кастро присвоил высшее звание повстанческой армии — команданте.

Он совершил многочисленные дипломатические поездки. В их числе визиты в СССР. Сразу после победы революции он был сторонником тесного сотрудничества с Советским Союзом. Канонический образ Че Гевары в берете стал одним из символов левых идей и антиглобализма.

После победы Евромайдана в 2014 году на Украине начали борьбу со всем, что так или иначе связано с коммунизмом и советским прошлым.