Он сообщил, что футболки выпущены по заказу Львовской облгосадминистрации.
«Того самого [Че Гевары], который призвал СССР ударить ядерными ракетами по США, того самого, который увлекался китайскими хунвейбинами, уничтожившими местную интеллигенцию, того, кто пытался разжигать гражданские войны в Латинской Америке и Африке, ради торжества коммунизма, того, которого обвиняли в личном садизме и пытках гражданских», — пишет Вятрович, не приводя каких-либо фактов в подтверждение своих слов.
Эрнесто Че Гевара (1928-1967) был одним из лидеров кубинской революции 1959 года против проамериканского режима Фульхенсио Батисты. В июле 1957-го Че Гевара стал первым, кому Фидель Кастро присвоил высшее звание повстанческой армии — команданте.
Он совершил многочисленные дипломатические поездки. В их числе визиты в СССР. Сразу после победы революции он был сторонником тесного сотрудничества с Советским Союзом. Канонический образ Че Гевары в берете стал одним из символов левых идей и антиглобализма.
После победы Евромайдана в 2014 году на Украине начали борьбу со всем, что так или иначе связано с коммунизмом и советским прошлым.