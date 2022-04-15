Обменивать Виктора Медведчука на сдавшихся в плен в Мариуполе украинских морских пехотинцев неправильно, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

Россия 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Двенадцатого апреля стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата украинского парламента Виктора Медведчука, которого обвинили в работе на РФ.

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук Владимир Зеленский предложил обменять украинских пленных на Медведчука.

«Менять его (Виктора Медведчука. — Ред.) на какое-то большое количество пленных не имеет смысла. В конце концов, давайте один к одному, давайте одного Медведчука поменяем на одного старшего офицера в составе тех, кто сдался — там 169 офицеров, пусть даже самого старшего среди тех, кто сейчас сдался», — сказал Михеев.

На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в том, что Медведчук хочет, чтобы его обменяли на украинских военнопленных. Также он подчеркнул, что Медведчук — гражданин Украины.

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