Россия 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Там начались боевые действия.
Двенадцатого апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной Рады и одного из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого обвиняют в работе на Россию.
«Выглядит это отвратительно, а Зеленский, похоже, этого не понимает уже, или, может, вообще никогда не понимал. Он не понимает, что его издевательства над Медведчуком выглядят отвратительно для нормального порядочного человека, а именно таким его представляют западные СМИ», — сказал Михеев.
Политолог добавил, что он не рассчитывает на негативную реакцию политиков, журналистов или экспертов на Западе, а в первую очередь речь идет про наблюдателей и обычных людей.
Михеев напомнил, как на тот момент госсекретарь США Хиллари Клинтон смеялась, когда услышала об убийстве боевиками ливийского лидера Муаммара Каддафи, однако это не помешало её политической карьере.
Полную версию интервью читайте здесь.