Фото с издевательствами СБУ над пленным политиком Виктором Медведчуком, которое Владимир Зеленский у себя выложил, может вызвать неоднозначную реакцию даже на Западе, сказал политолог Сергей Михеев в интервью Украина.ру

Россия 24 февраля начала проводить военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Там начались боевые действия.

Виктор Медведчук: кто он © ВКонтакте/Виктор Медведчук

«Выглядит это отвратительно, а Зеленский, похоже, этого не понимает уже, или, может, вообще никогда не понимал. Он не понимает, что его издевательства над Медведчуком выглядят отвратительно для нормального порядочного человека, а именно таким его представляют западные СМИ», — сказал Михеев.

Политолог добавил, что он не рассчитывает на негативную реакцию политиков, журналистов или экспертов на Западе, а в первую очередь речь идет про наблюдателей и обычных людей.

Михеев напомнил, как на тот момент госсекретарь США Хиллари Клинтон смеялась, когда услышала об убийстве боевиками ливийского лидера Муаммара Каддафи, однако это не помешало её политической карьере.

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