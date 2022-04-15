Мэр Киева Виталий Кличко распорядился переименовать сквер Дружбы между Киевом и Москвой, три железнодорожных станции, а также библиотеку, названия которых были связаны с Россией. Об этом 15 апреля он сообщил в Telegram

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Киевсовета в пятницу, 15 апреля.

Библиотеку им. Саши Чекалина (юный партизан-разведчик во время Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. — Ред.) для детей Централизованной библиотечной системы в Оболонском районе переименовали в библиотеку на Приорке.

Железнодорожная станция Киев-Октябрьский переименована в станцию Грушки, станция Киев-Московский стала Киев-Демеевский, Киев-Петровка — Почайной. Ужгород принял эстафету массового переименования улиц © ukraineson.livejournal.com

По словам секретаря Киевского горсовета Владимира Бондаренко, на следующих пленарных заседаниях Киевсовет рассмотрит переименование улиц, переулков и станций киевского метрополитена.

Ранее Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц.

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с ней связано.