Жена задержанного на Украине депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что власть на Украине захватил диктатор. Ее слова 15 апреля прозвучали на пресс-конференции в Москве

«Что касаемо рычагов… Ну какие рычаги? Сегодня абсолютная власть. Сегодня диктатура Зеленского в чистом виде. Мне тут нечего просто добавить. Это классический клинический случай», — заявила она.

Кроме того, Марченко заявила, что несмотря на то, что потребовала от Владимира Зеленского ответов на свои вопросы во время видеообращения, на самом деле их не ждет. Марченко рассказала, почему обратилась за помощью именно к Эрдогану © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Однако, подчеркнул он, Медведчук не является гражданином РФ и военнопленным, чтобы менять его на россиян.