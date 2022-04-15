Обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему спецоперация России на Украине не завершилась молниеносно

Запад делает все, чтобы спецоперация длилась дольше — Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его словам, если бы удалось донести это до людей, они бы «быстрее поняли весь трагизм ситуации и то, почему операция не происходит слишком быстро».

«Победа в гражданской войне будет тяжелой и кровавой, но тем ценнее она будет и тем безальтернативнее для нас происходящее. Я надеюсь, что все это будет звучать четче и откровеннее, в том числе из уст президента и руководства страны», — добавил обозреватель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.