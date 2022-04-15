«С первого дня было понятно, что это гражданская война в форме двух государств. Воюют одни и те же люди, просто украинская модель и поддерживающие ее российские либералы настроены на уничтожение России как империи. Но Россия не может не быть империей. Иначе она развалится на куски и ее раздербанят. Поэтому это не война с непонятным нам внешним противником, который не умеет воевать. Они такие же безбашенные как мы, они тоже умеют воевать», — сказал Акопов.
По его словам, если бы удалось донести это до людей, они бы «быстрее поняли весь трагизм ситуации и то, почему операция не происходит слишком быстро».
«Победа в гражданской войне будет тяжелой и кровавой, но тем ценнее она будет и тем безальтернативнее для нас происходящее. Я надеюсь, что все это будет звучать четче и откровеннее, в том числе из уст президента и руководства страны», — добавил обозреватель.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.