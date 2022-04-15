Жена задержанного на Украине депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что выехала накануне начала спецоперации России на Украине по служебным вопросам. Об этом 15 апреля она рассказала на пресс-конференции в Москве

«Я уехала 18 февраля на территорию Белоруссии, потому что я заканчивала работу над вторым сезоном проекта "Паломница", который выходит на телеканале "Спас". Первый сезон прошел и очень успешно. И был снят второй сезон. Для второго сезона не доставало нескольких интервью. И одно из них — это интервью с Николаем Басковым в фильме, посвященному Святому Спиридону Тримифунтскому. Эта серия посвящена паломничеству на Корфу. Вы можете прояснить этот вопрос, чтобы у вас было несколько источников», — сказала она. Марченко рассказала, почему обратилась за помощью именно к Эрдогану © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

По ее словам, Басков назначил ей дату интервью — 22 февраля за месяц.

Во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Однако, подчеркнул он, Медведчук не является гражданином РФ и военнопленным, чтобы менять его на россиян.