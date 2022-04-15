Глава районной организации партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илона Щипенко стала мэром населенного пункта Черниговка в освобожденной от украинских вооруженных формирований части Запорожской области. Ее обращение было опубликовано в соцсетях 15 апреля

Щипенко заявила, что стала главой поселка городского типа Черниговка, и записала видео, в котором поблагодарила жителей Дагестана и главу республики за оказанную помощь. Еще один известный политолог попал в реестр изменников Украины © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Александр Лазарев

Черниговка расположена в Бердянском районе Запорожской области.

Кроме Черниговки, в Запорожской области также спустили украинские флаги в Энергодаре. Ставленник Киева Дмитрий Орлов и все члены исполнительных органов местной власти были отстранены от своих обязанностей по решению Совета самоорганизации города.

Новым главой городской администрации по решению тридцати четырех членов совета назначен депутат горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Шевчик.

Ранее на освобожденных территориях Украины начали создаваться военно-гражданские администрации, была налажена работа российского телевидения, также стартовал переход на рубли.