Жена задержанного на Украине депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что обратилась за помощью к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку считает его единственной самостоятельной фигурой в Европе. Об этом 15 апреля она рассказала на пресс-конференции в Москве

«Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимом политиком в Европе, который сам принимает решения и ведет свою политическую игру, стратегию, политику. Я считаю, что сегодня это одна из самых независимых политических фигур. Пускай не обижаются на меня другие президенты Европы. Кроме этого он не раз декларировал, что является большим другом Украины и России. Он также заявлял о том, что хотел бы посодействовать налаживаю мирного диалога», — заявила она.

Также она выразила мысль о том, что Эрдоган способен воздействовать на «несамостоятельного президента Зеленского». При этом Марченко отметила, что не получила никакого сигнала от официальной Анкары. Британия решила, что Медведчук причастен к «зверствам против украинского народа» © СБУ

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Однако, подчеркнул он, Медведчук не является гражданином РФ и военнопленным, чтобы менять его на россиян.