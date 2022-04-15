Жена задержанного на Украине депутата Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что ей неизвестно о местонахождении и состоянии ее мужа, по отношению к которому, по ее мнению, несомненно применяются пытки. Об этом 15 апреля она рассказала на пресс-конференции в Москве

«У нас есть серьёзные основания предполагать, что в подразделениях СБУ действительно используются пытки для получения желаемых показаний от политзаключенных и неугодных власти людей. Это рассуждение основано на фактах и также установлено на некоторых личных показаниях сотрудников Виктора, которые были задержаны в конце февраля-начале марта. Многие из них сообщают о жестоких физических пытках», — сказала она.

Марченко считает, что ее мужа избивали, о чем свидетельствуют кровоподтеки на его лице. Она обратила внимание, что след от удара украинские спецслужбы на обнародованном фото пытались прикрыть волосами. Кроме того, она обратила внимание на синие опухшие уши мужа. По ее мнению, это свидетельствует о физическом насилии. Марченко не исключила, что следы насилия также скрыты под формой Вооруженных сил Украины, в которую одели Медведчука.

В последний раз она говорила с мужем несколько недель назад. По ее словам, поиском Медведчука на Украине занимается ее 82-летний отец. В тюрьмах, СИЗО и других местах ему отвечают, что такого там нет. За пределы Украины ей удалось вывезти своих детей и годовалого внука. В России живет родная сестра Марченко. Заложник украинской власти. Виктор Медведчук: от главы Администрации президента до застенков СБУ

Перед журналистами Марченко предстала в медицинской маске. СМИ попросили открыть лицо, чтобы избежать возможных провокаций о якобы подставной фигуре. Марченко неохотно сняла маску на несколько секунд и надела ее обратно. Свое выступление с закрытым лицом она пояснила болезненным внешним видом и нежеланием показываться подавленной.

Также Марченко рассказала, что много раз предлагала мужу уехать из страны, поскольку в адрес семьи поступали угрозы жизни. Дети, которых Марченко хотела взять с собой на пресс-конференцию, остались вне прицела камер. Она пояснила, что решила скрыть их лица во избежание опасности.

Напоследок, как профессиональный журналист, Марченко сделала вывод, что украинцы не получают правдивую информацию из-за жесткой пропаганды. Единственным, по ее мнению, якобы оппозиционным СМИ на Украине осталось издание «Страна», которое контролирует Владимир Зеленский.

Во вторник глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Однако, подчеркнул он, Медведчук не является гражданином РФ и военнопленным, чтобы менять его на россиян.