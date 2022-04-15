Мэр Киева Виталий Кличко пригласил в украинскую столицу мэра Парижа Анн Идальго для подписания соглашения между городами. Об этом 15 апреля Кличко сообщил в Telegram

Стороны подписали Соглашение об установлении дружеских отношений между городами.

«Столица Франции является важным партнером Киева. И мы стремимся развивать эффективные экономические отношения, реализовывать общие взаимовыгодные проекты в разных областях жизнедеятельности городов», — написал Кличко.

Идальго была кандидатом в президенты Франции во время первого тура выборов.

Пиар-визиты европейских лидеров в Киев продолжаются. Первыми, ещё 16 марта, Владимира Зеленского посетили премьеры Словении, Чехии и Польши, хотя визит запомнился заявлением четвёртого члена делегации — польского вице-премьера Ярослава Качиньского, который предложил ввести на территорию Украины «миротворческую миссию НАТО».

Кроме него, в Киеве с визитом также побывали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Самым громким стал визит премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Главной особенностью визита президентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в Киев стало отсутствие среди них президента Германии, чьё участие в вояже поначалу планировалось. Президент США Джозеф Байден на вопрос журналистов, хотел бы он посетить Киев, ответил утвердительно.