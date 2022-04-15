Главная цель российской спецоперации проста - Украина не должна быть орудием Запада в борьбе с Россией, и Украина должна быть возвращена в орбиту РФ. Об этом заявил обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Не «живой щит». Военный эксперт об «инфернальном оружии», которое придумала Украина © соцсети

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.