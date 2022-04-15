«Какими частями и на сколько этапов — мы не знаем. Нет никакого плана, что через год мы возвращаем половину Украины, а через два года — всю. Но Украина должна полностью находится под военно-политическим контролем России, ее элита должна быть смещена, а ее связи с Западом должны быть уничтожены. Это цель России. Сколько на это потребуется времени важно, но это не отменяет саму цель», — сказал Акопов.
В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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