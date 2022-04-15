«Общий алгоритм, как в Ужгороде провести переименование улиц, связанных с российскими деятелями, определили сегодня в городском совете на заседании соответствующей комиссии… определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить», — говорится в сообщении.
В частности, будут переименованы улицы Федора Достоевского, Юрия Гагарина, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Дмитрия Менделеева, Льва Толстого и площадь Александра Пушкина.
Отмечается, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать «достойным местным деятелям».
Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется. Речь идет только об изменении табличек.
Ранее Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что было бы правильно переименовать станцию столичного метро «Минская» в «Варшавскую».
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.
После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с ней связано.