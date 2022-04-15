Городской совет Ужгорода принял решение переименовать сразу 58 улиц, которые были названы в честь российских деятелей. Об этом 15 апреля сообщается на странице горсовета в Telegram

«Общий алгоритм, как в Ужгороде провести переименование улиц, связанных с российскими деятелями, определили сегодня в городском совете на заседании соответствующей комиссии… определили 58 улиц, названия которых рекомендуется изменить», — говорится в сообщении.

В частности, будут переименованы улицы Федора Достоевского, Юрия Гагарина, Ивана Тургенева, Антона Чехова, Дмитрия Менделеева, Льва Толстого и площадь Александра Пушкина.

Отмечается, что предпочтение при определении новых названий нужно отдавать «достойным местным деятелям».

Специалисты отмечают, что значительных средств для переименования не требуется. Речь идет только об изменении табличек. В Тернополе демонтировали памятник советским лётчикам под предлогом аварийности © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ранее Ивано-Франковский городской совет принял решение переименовать 25 улиц. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что было бы правильно переименовать станцию столичного метро «Минская» в «Варшавскую».

С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации, в стране были уничтожено множество памятников советской эпохи. Он, в частности, коснулся и ряда городов, так Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий.

После начала российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины местные националисты занялись преследованием русской культуры и всего, что с ней связано.