Критикующие спецоперацию России на Украине рискуют повторить судьбу украинского гетмана Ивана Мазепы, который после победы в Северной войне над Швецией был вынужден бежать и остаться на чужбине. Об этом 15 апреля на брифинге заявил директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин

«Тех же, кто в эти судьбоносные дни предпочёл стать так называемым гражданином мира, отвернувшимся от своей родины, ждёт судьба изменника Мазепы, о котором ещё Пушкин писал, что "он не любит ничего, что кровь готов он лить как воду, что презирает он свободу, что нет Отчизны для него"», — сказал Нарышкин.

По его мнению, спецоперация на Украине «объединила и сплотила» российское общество. Запад делает все, чтобы спецоперация длилась дольше — Корнилов © РИА Новости, Владимир Трефилов

В 1708 году Мазепа в ходе Северной войны между Россией и Швецией перешёл на сторону шведского короля Карла XII. После его поражения под Полтавой в 1709 году он бежал в Османскую империю и умер в городе Бендеры.

В России он считается предателем. На Украине его считают местным борцом за независимость.

Несмотря на переход Мазепы на сторону шведов, многие украинские казаки остались верными Петру I и принимали участие в Полтавской битве на стороне России под предводительством нового гетмана Ивана Скоропадского и полковника Семена Палия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.