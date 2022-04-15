По его мнению, любые мирные договоренности будут затрагивать не только Украину, а их субъектом будет, прежде всего, Россия и Запад.
«В этой связи можно предположить, что Белоруссия пытается зарезервировать для себя максимально выгодное положение в этом новом региональном порядке и хочет оформить свои отношения как с Россией, так и с Западом в его рамках», — рассказал Шимов.
В частности, белорусские власти могут попытаться использовать переговоры по Украине для прорыва политической изоляции со стороны Запада, в которой они оказались после событий 2020 года, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.