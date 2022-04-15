Стремясь к участию в урегулировании украинского конфликта, Белоруссия заинтересована прежде всего в укреплении собственных политических и экономических позиций. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Удушающий прием. Как санкции Евросоюза повлияют на Белоруссию © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк

«В этой связи можно предположить, что Белоруссия пытается зарезервировать для себя максимально выгодное положение в этом новом региональном порядке и хочет оформить свои отношения как с Россией, так и с Западом в его рамках», — рассказал Шимов.

В частности, белорусские власти могут попытаться использовать переговоры по Украине для прорыва политической изоляции со стороны Запада, в которой они оказались после событий 2020 года, добавил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.