«Спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать», — сказал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что задолго до начала спецоперации РФ в Донбассе начал копить в стране международные финансы и военную технику, чтобы вести с Россией войну. По его словам, Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский подтвердил, что договаривался о поставках вооружения непублично.