Военную спецоперацию России на Украине затягивать не будут, поэтому она кончится довольно скоро. Об этом 15 апреля журналистам рассказал глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов

«Спецоперация РФ на Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать», — сказал сенатор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Минобороны РФ рассказало об ударе по объектам в Киеве © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что задолго до начала спецоперации РФ в Донбассе начал копить в стране международные финансы и военную технику, чтобы вести с Россией войну. По его словам, Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский подтвердил, что договаривался о поставках вооружения непублично.