Зенитно-ракетный комплекс С-400 ликвидировал украинский вертолет Ми-8, который вторгся в воздушное пространство России и атаковал населенный пункт Климово в Брянской области. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины», — сказал Конашенков. Минобороны РФ рассказало об ударе по объектам в Киеве © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Также, по его словам, в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черный сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.