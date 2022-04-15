Россия будет наращивать число и масштаб ракетных ударов по объектам в Киеве после атаки своей территории в Белгородской и Брянской областях со стороны Украины. Об этом 15 апреля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — заявил Конашенков. Минобороны РФ рассказало об ударе по объектам в Киеве © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того, он сообщил, что в результате ракетных ударов поражен 221 военный объект Украины, из них 12 пунктов управления. Подавлено 12 артиллерийских позиций.

Ранее он также сообщил, что корабль Военно-морского флота России нанес удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу на окраине Киева в ответ на удар по жителям Брянской и Белгородской области. Ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один ребёнок 2020 года рождения.