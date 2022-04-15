С началом российской спецоперации на Украине количество тех, кто хочет помочь Донбассу, возросло колоссально. Об этом сообщил писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью изданию Украина.ру

Самолеты ВВО доставили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Писатель рассказал, что работу по сбору средств его волонтерская группа #ТеплоСердец ведет во «ВКонтакте».

«У меня там каждый день по сотне запросов в друзья. И почти все это новые, прежде незнакомые люди. Пишут в личку и в комментарии, благодарят, поддерживают — и переводят посильную помощь на счет нашей группы. Это самые обычные люди, частные лица, у нас нет крупных спонсоров. Каждый делает то, что ему по силам — приходит и 300 рублей, и тысяча, и три… Порой доходит и до 30 тысяч. Боевые действия требуют серьезных расходов, но и помощь идет серьезная и массовая — не сравнить с тем, что было в "довоенный" период», — сказал он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.