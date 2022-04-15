Он отметил, что введённые против Белоруссии за поддержку российской спецоперации санкции остаются достаточно избирательными и не идут в сравнение с теми, которые были введены в отношении Москвы.
«Из происходящего на Украине Белоруссия извлекла определённые выгоды, оказавшись в глубокой информационной тени украинских событий», — считает Шимов.
По его словам, тема белорусского политического кризиса 2020 года и нарушений прав человека в стране полностью ушла из западной повестки.
Полностью интервью можно прочитать здесь.