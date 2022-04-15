Белоруссия извлекла некоторые выгоды в ходе российской спецоперации на Украине, поскольку санкции и пропаганда Запада теперь направлены прежде всего против России. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов

Белорусский министр: Мы быстро восстановимся от удара санкций © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration «Из происходящего на Украине Белоруссия извлекла определённые выгоды, оказавшись в глубокой информационной тени украинских событий», — считает Шимов. По его словам, тема белорусского политического кризиса 2020 года и нарушений прав человека в стране полностью ушла из западной повестки. Полностью интервью можно прочитать здесь.