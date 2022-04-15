Казахстан решил отменить традиционный парад ко Дню защитника Отечества, который празднуется в стране 7 мая, а также на День Победы, чтобы сэкономить бюджетные средства. Об этом 15 апреля сообщает Минобороны Казахстана

«Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — говорится в сообщении.

В стране хотят финансово поддержать уровень боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана. Также средства будут направлены на обеспечение охраны и обороны государственных и военных объектов. Токаев: Казахстан поддерживает усиление роли ООН © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Вместо парада пройдут мероприятия военно-патриотической направленности — уроки мужества, дни открытых дверей и праздничные концерты. Также запланированы мероприятия по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Вооруженных сил Казахстана.

Последний военный парад в Казахстане состоялся в 2018 году.