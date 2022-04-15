«Все изменилось кардинально. До начала спецоперации нашими главными подопечными были школы, социальные центры, интернаты, многодетные семьи. Мы помогали и провести ремонт, и обзавестись игрушками, и раздобыть лекарства, и провести детский праздник… Теперь же основное направление приложения сил — действующие войска, госпитали и медроты, а при необходимости — эвакуированные из разгромленных городов и поселков семьи, а также вдовы и сироты воинов ДНР», — сказал Тырин.
Он добавил, что переход на «военные» рельсы не был осознанным решением, это произошло естественным путем.
«Социальная сфера ушла вместе с эвакуированными учреждениями, многие семьи со сложной судьбой также уехали. Зато многократно возросли потребности военной сферы. И практически все наши ресурсы теперь забирает спецоперация», — заметил писатель.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.