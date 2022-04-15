Писатель-фантаст Михаил Тырин в интервью изданию Украина.ру рассказал, как изменился характер волонтерской помощи, которую оказывает его группа #ТеплоСердец, с началом российской спецоперации на Украине

«Нас хотели уничтожить, потому что мы русские» — активистка донецких волонтеров рассказала о геноциде в Донбассе © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Он добавил, что переход на «военные» рельсы не был осознанным решением, это произошло естественным путем.

«Социальная сфера ушла вместе с эвакуированными учреждениями, многие семьи со сложной судьбой также уехали. Зато многократно возросли потребности военной сферы. И практически все наши ресурсы теперь забирает спецоперация», — заметил писатель.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.