Российские силовики нашли в Херсоне материалы о почти 20 женщинах легкого поведения, которых Служба внешней разведки Украины (СВРУ) использовала не только в качестве информаторов, но и для выполнения особых поручений и даже диверсий. Об этом 15 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на документы украинской разведки

Украина устраивает диверсии на линии соприкосновения в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Так, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года. В графе «Мои любимые фильмы» она написала «боевики, комедии, и еще люблю мультики». А в графе «Мои друзья называют меня» указала «Ника, Никки». В анкете надо было написать эскиз письма, которое предполагалось рассылать мужчинам для знакомств. В этом тексте представлялась как «Вероника, мне 21 лет».

«Белая состояла на учете у правоохранителей как проститутка, потом ударилась в религию, вышла замуж за гражданина Белоруссии. Познакомились они через известного украинского проповедника нигерийского происхождения Сандея Аделаджа», — рассказал один из российских силовиков, нашедших эти документы.

Ольга Бойко в своей анкете призналась, что ее худшая особенность — самовлюбленность. В графе с описанием своего идеального мужчины она написала: «Похож на Брэда Питта или Тома Круза».

А Инна Голуб, 1992 года рождения, сообщила в анкете, что друзья называют ее «обезбашенной», а своей самой отрицательной чертой назвала «капризная».

В марте глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказывал о работе диверсионно-разведывательных групп на Украине.

«Мы все видели, сколько спящих ячеек и групп было разбужено с эскалацией конфликта. Практически каждый день поступали сообщения о попытках подрыва и т. д. Еще больше групп было выявлено до этих попыток. Соответствующие ведомства стараются предотвратить критические ситуации, выявляя и предотвращая работу украинских диверсантов», — заверял он.