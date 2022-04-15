«Мы пересекли бы черту, если бы поставили [Киеву] танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону. Этой черты необходимо придерживаться», — сказал Кречмер.
По его словам, Германия не должна становиться стороной конфликта, допускать втягивания страны в него нельзя.
«Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности», — добавил Кречмер, призвав США и Европу сосредоточиться на дипломатических усилиях.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек 14 апреля также высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву.