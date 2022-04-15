Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер на днях высказался против поставок тяжелых вооружений Украине, передает Rheinische Post

Украинские неонацисты просят легализовать автоматическое оружие © Украина.ру

По его словам, Германия не должна становиться стороной конфликта, допускать втягивания страны в него нельзя.

«Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности», — добавил Кречмер, призвав США и Европу сосредоточиться на дипломатических усилиях.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия продолжит поставки оружия Украине в тесной координации с союзниками. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек 14 апреля также высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву.