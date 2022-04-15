Основная часть исправных украинских боевых самолетов и вертолетов была уничтожена в первые дни спецоперации. Об этом заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает 15 апреля РИА Новости

Конашенков: Украинская боевая авиация практически перестала летать © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Сергеем Рудским, на начало спецоперации на вооружении Украины находилось 152 самолета и 149 вертолетов.

Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков 14 апреля заявил, что за время конфликта уничтожен уже 131 самолет и 104 вертолета украинских ВВС. Таким образом, украинские войска располагают сегодня 21 самолетом и 45 вертолетами.

«Вводя единичные летательные аппараты в строй, украинская армия не в состоянии добиться каких-либо весомых для себя результатов, при этом фактически обрекает на гибель своих пилотов. Таким образом, уже сегодня можно говорить о том, что ВВС Украины небоеспособны и не могут как-то серьезно влиять на ход операции», — сказал Сивков.

Эксперт пояснил, что на момент ее начала далеко не вся украинская боевая авиация была в исправном состоянии. Большинство исправных машин уничтожили в первые сутки операции на военных аэродромах.

«В дальнейшем Украина, используя своих ремонтных специалистов, начала поштучно вводить в строй неисправные самолеты и вертолеты, находившиеся на базах хранения, и пускала их в воздух, что с военной точки зрения просто глупо», — подчеркнул он.

В конце февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».