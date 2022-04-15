Дэйнс пообщался с журналистами и заметил, что присутствовать на месте и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо.
«Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность», — сказал он.
Оба законодателя представляют республиканскую партию и посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Шпарц — уроженка Украины и давно планировала поездку, а Дэйнс прервал визит в Восточную Европу. В Киев они приехали на поезде из Западной Украины, их сопровождала полиция.
В сообщении говорится, что это первый визит американских официальных лиц на Украину после начала российской спецоперации.