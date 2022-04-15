Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпарц побывали в Киеве и поселке Бородянка (Киевская область). Об этом 14 апреля сообщило издание New York Times

Военный эксперт рассказал, как РФ может помешать США помогать Украине © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

«Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность», — сказал он.

Оба законодателя представляют республиканскую партию и посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Шпарц — уроженка Украины и давно планировала поездку, а Дэйнс прервал визит в Восточную Европу. В Киев они приехали на поезде из Западной Украины, их сопровождала полиция.

В сообщении говорится, что это первый визит американских официальных лиц на Украину после начала российской спецоперации.