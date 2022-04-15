К ускорению рекордной инфляции в США привела политика, проводимая американским правительством во главе с демократом Джо Байденом, а вовсе не эскалация ситуации на Украине. К такому выводу на днях пришла газета The Wall Street Journal

Инфляция? Дефолт? Санкции? Дудчак рассказал, кто победит в экономической войне © Украина.ру

The Wall Street Journal отмечает, что определенную долю инфляции действительно можно списать на рост цен на энергию, вызванный ситуацией на Украине. Однако стоимость продуктов, не затронутых энергетикой и перебоями с цепочками поставок, также выросла. Кроме того, исследования показывают, что тенденция на инфляцию началась около года назад, то есть еще задолго до начала российской спецоперации на Украине.

Федеральная резервная система сейчас пытается исправить ситуацию, повышая ключевые ставки, однако это надо было делать еще год назад, пишет издание. Кроме того, все текущие меры Вашингтона по сдерживанию инфляции, такие как высвобождение нефти из стратегического резерва, бесполезны.

Согласно данным Минтруда США, к концу марта цены на потребительские товары увеличились на 8,5% в годовом выражении. В феврале этот показатель равнялся 7,9%. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года. По утверждению Байдена, рост цен в США произошел якобы по вине России.