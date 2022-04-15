Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах. Об этом на днях сообщил главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама, передает JB Press

Дудчак рассказал, сколько будет стоить доллар в ближайшее время © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Уход от доллара в глобальных валютных резервах — это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», — заверил он.

По словам Каракамы, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара.

«О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — отметил экономист.

Отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, считает он.

По его мнению, в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться.

«Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 триллиона долларов», — добавил Каракама.

В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.

«Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию "будущего без доллара", и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами», — резюмировал специалист.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.