Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек 14 апреля высказался за повышение качества и количества поставок оружия Киеву, передает Funke

Украинские неонацисты просят легализовать автоматическое оружие © Украина.ру

По его словам, ожесточение боевых действий подразумевает повышение «количества и качества поставок оружия».

«Но это мы обсуждаем с нашими европейскими партнерами и партнерами по НАТО», — добавил министр.

Он считает, что Германия обязана поддержать Украину оружием, но вместе с тем не должна сама стать целью для нападения.

Комментируя заявления оборонного концерна Rheinmetall, который выразил готовность поставить Киеву танки Leopard 1, вице-канцлер заявил, что сейчас эта техника не готова к использованию, на ее восстановление может уйти несколько месяцев.

Ранее глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил изданию Handelsblatt, что концерн готов поставить Киеву до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder, для поставок потребуется разрешение от правительства ФРГ.