Ракетный крейсер «Москва», получивший повреждения из-за детонации боезапаса, затонул во время буксировки 14 апреля, сообщили в Минобороны

Происшествие с крейсером «Москва», ВСУ обстреляли Брянщину и Белгородщину. Итоги 14 апреля на Украине © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В ночь на 14 апреля Минобороны сообщило, что на крейсере «Москва» начался пожар, из-за чего сдетонировал боезапас. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть.