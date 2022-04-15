В ДНР массово идёт гуманитарная помощь из России, однако её приём и распределение несколько затрудняют бюрократические проблемы и несовершенство законов. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру руководитель организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант ополчения ДНР Александр «Варяг» Матюшин

«Дело в том, что закон о гуманитарной помощи, принятый нашими депутатами, очень сильно напоминает законы Украины и России, где гуманитарная помощь оказывается в случае стихийных бедствий, чем война не является», — рассказал он.

Стало известно, произошла ли гуманитарная катастрофа в Херсонской области © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Это приводит, например, к тому, что конкретному отправителю помощи в России будет очень трудно узнать, кому она поступила.

Сильно осложнён бюрократическими процедурами и процесс передачи гуманитарных грузов МЧС ДНР на границе с Россией, указал Матюшин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.