«Дело в том, что закон о гуманитарной помощи, принятый нашими депутатами, очень сильно напоминает законы Украины и России, где гуманитарная помощь оказывается в случае стихийных бедствий, чем война не является», — рассказал он.
Вся гуманитарная помощь в обязательном порядке поступает на склады МЧС ДНР, а оттуда распределяется по усмотрению межведомственной комиссии.
Это приводит, например, к тому, что конкретному отправителю помощи в России будет очень трудно узнать, кому она поступила.
Сильно осложнён бюрократическими процедурами и процесс передачи гуманитарных грузов МЧС ДНР на границе с Россией, указал Матюшин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.