«Речь не идет о наступлении на Америку или обмене ядерными ударами. Насколько я понимаю, речь идет о том, чтобы не дать реализоваться вот этим планам создания абсолютно однополярного мира и сохранения многополярности мира. Соответственно, в этом заключается задача. Для этого, надеюсь, бомбить друг друга не придется», — сказал Корнилов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В начале марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в Министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.
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