Политический обозреватель Владимир Корнилов в интервью Украина.ру объяснил недавние слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что спецоперация на Украине призвана положить конец безоглядному курсу на полное доминирование США в мире

Рождение нового мира. Украинский кризис обнажил слабость США © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. В начале марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в Министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.