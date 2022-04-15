«Не хотят [западные страны] слышать [Россию], потому что основные западные СМИ следуют нарративу западных правительств. Они показывают только половину правды; то есть, если сюжет проукраинский (в пользу киевского режима — ред.), то западные СМИ его покажут, но если он будет не полностью таким, они его не покажут, они не покажут факты», — объяснил военкор.
На Россию обрушилась не имеющая аналогов по масштабу волна дезинформации, кибератак и призывов к насилию. Лига безопасного интернета на днях опубликовала результаты соответствующего исследования, так, на «промывку мозгов» россиян уже потрачено 1,15 млрд долларов. Это деньги американских и европейских налогоплательщиков, всевозможных «демократических фондов», русофобских «гражданских инициатив» и корпоративных доноров евроатлантической ориентации.
В этой войне принимают участие более 6 тыс. IT-специалистов. Каждый день на создание и распространение фейков тратится до 24 млн долларов. Расходы на один только фейк о событиях в Буче составили более 46 млн долларов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.