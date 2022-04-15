«Ребята на передовой ведут освободительную операцию круглосуточно и без выходных. Победим — тогда и отдохнем. И то, пожалуй, не получится: работы по восстановлению и развитию экономики предстоит много. Так что покой нам только снится»,- сказал Пушилин.
В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает России огромную опасность, РФ не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.
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