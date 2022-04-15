Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что собирается делать после победы над Украиной

«Донецк, он такой, крепенький парень оказался» - журналист о том, как воюют резервисты из ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает России огромную опасность, РФ не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.